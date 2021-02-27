مؤتمر جماهيرى لتأبين شهداء الجيش الأبيض بكفر الزيات

نظم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية، برئاسة طلعت عبدالقوي، السبت، مؤتمرًا بمركز شباب كفر الزيات؛ لتأبين العميد سعيد الشاذلي، الرئيس السابق للاتحاد بالغربية، وإبراهيم الفقي، الأمين السابق للاتحاد، وتكريم قيادات الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض بمستشفى كفر الزيات العام للعزل.جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وأماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والنائبة آمال عبدالحميد، وماجدة الخواجة، القائم بأعمال الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالغربية، والدكتور هشام شيحة، مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة، ومحمد فرحات رئيس مدينة كفرالزيات ومحمد موسى، مدير إدارة الشباب والرياضة بكفرالزيات وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة وحشد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية بمراكز الغربية والأطباء والقيادات الشعبية والتنفيذية بمركز كفرالزيات.وأكد عبدالقوي أن الجمعيات الأهلية فقدت قيادتين من القيادة المشهود لها بالكفاءة والعطاء في المجتمع الأهلي وأفنوا حياتهم في خدمة المواطنين من خلال الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن كورونا وباء حصد أرواح الكثير من المواطنين ونحتسبهم عند الله من الشهداء.أضاف أن الجيش الأبيض من الأطقم الطبية ما زال يؤدي واجبه في مستشفى كفر الزيات للعزل منذ بداية الجائحة حتى الآن، رغم سقوط الكثيرين من الشهداء في مواجهة الفيروس، لكنهم صامدون ويؤدون واجبهم بكل بسالة ولن نستطيع أن نوفيهم حقهم وأن التشريعات في البرلمان تنصفهم وتعطي أسرهم كل حقوقهم الواجبة.بدوره قال وكيل صحة الغربية إن المجتمع الأهلي والجمعيات كان لها دور كبير في مواجهة أزمة كورونا من خلال التبرعات للمستشفيات بالمطهرات والكمامات وأطنان الكلور اللازمة لأعمال التطهير ودعم الجيش الأبيض، مؤكدًا استمرار أجهزة وزارة الصحة في تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات بالأمصال اللازمة لمواجهة كورونا.