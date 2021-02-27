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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الاتحاد الدولي للرماية يزور الأهرامات

السبت 27/فبراير/2021 - 07:42 م
الأهرامات
الأهرامات
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زار جاري اندرسون نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وقرينته، اليوم السبت، المنطقة الأثرية بالهرم برفقة أعضاء فريق كل من الهند والتشيك للرماية المشاركين في منافسات بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها مصر حاليا.

وأشار أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، في تصريحه اليوم، إلى أن الزيارة شملت هرم خوفو ومنطقة تمثال أبو الهول، حيث أعرب الزائرون عن سعادتهم بزيارة الاهرامات أحد أهم المعالم الأثرية في العالم وخاصة هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم.

وأوضح أنه تم خلال الزيارة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة والخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

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