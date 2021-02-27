أنجولا تنجح في إنتاج 20% من احتياجاتها البترولية الثانوية

قال وزير البترول والموارد المعدنية الأنجولي "ديمانتينو دى أزيفيدو" إن بلاده نجحت في إنتاج 20% من احتياجاتها من منتجات البترول الثانوية للاستهلاك اليومي، فيما أشار إلى ضرورة رفع هذه النسبة لتقليل الاستيراد من الخارج.جاء ذلك في كلمة للوزير، اليوم، أمام نواب البرلمان الأنجولي أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون يخول رئيس الدولة سلطة إصدار مرسوم بشأن الحوافز الإدارية والمالية لإنشاء معمل "كابيندا" لتكرير البترول، وهو التشريع الذي وافق عليه النواب بالإجماع.وأكد وزير البترول الأنجولي أن عملية استيراد 80% من احتياجاتنا البترولية الثانوية،تُكلف إنفاق الكثير من العملة الصعبة التي يمكن توجيهها إلى استثمارات عامة ونفقات أخرى.وأضاف: "من أجل تغيير هذا الاتجاه وضعت الحكومة استراتيجية تتضمن إنشاء معامل لتكرير البترول في أقاليم كابيندا وبنجويلا وزاير، بالإضافة إلى تحديث معمل لواندا".وأشار وزير البترول والموارد المعدنية الأنجولي إلى أن مشروع معمل كابيندا يهدف إلى تكرير 60 ألف برميل بترول يوميا وأن قيمة الاستثمارات المبدئية فيه تقدر بحوالي 650 مليون دولار.