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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

السبت 27/فبراير/2021 - 06:12 م
بعثتي التشيك والهند
بعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية
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نظمت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش،اليوم السبت، جولة سياحية لبعثتي منتخبي التشيك والهند بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأبدى أعضاء البعثتين انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة، وتميز معالمها السياحية المتنوعة، معربين عن سعادتهم بالتواجد في مصر المستضيفة لمنافسات كأس العالم للرماية بالخرطوش "الاسكيت والتراب" خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل.

وأكد لاعبو ولاعبات التشيك والهند حسن استضافتهم وحفاوة استقبالهم بمصر، وتلبية متطلباتهم ورغباتهم من قبل اللجنة المنظمة للبطولة خلال فترة إقامتهم، مشيدين بحالة الأمن والاستقرار التي يلمسونها خلال تواجدهم بالقاهرة، وحرص الجميع على الحفاظ على سلامة وصحة اللاعبين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويشارك بالبطولة 400 من الرماة الدوليين من دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".

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