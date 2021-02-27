«الأعلى للآثار»: نقل مدفع أثرى إلى قلعة قايتباى

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، أن نقل المدفع الأثري والتاريخي الفريد إلى قلعة قايتباي بالإسكندرية، يأتي ضمن الجهود المتواصلة للحفاظ على ثروات مصر وتاريخها.وأشار وزيري- في تصريحات له إلى توفير كل الدعم والتجهيزات اللازمة للحفاظ على ما تمتلكه بلادنا من آثار فريدة على مستوى العالم.وكان قد تم نقل مدفع أثري ووضعه بقلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية للحفاظ عليه، وذلك بعد التأكد من القيمة الأثرية لهذا المدفع.من جانبها، وجهت نائب مدير المركز الإقليمي للآثار والفنون والحضارات القديمة بالاتحاد العام للأثريين العرب الدكتورة " ماجدة عبدالله" الشكر إلى كل من الدكتور مصطفى الوزيري، ومحافظ اإاسكندرية محمد الشريف، لجهودهم وتعاونهم في نقل الأثر والحفاظ عليه.وأضافت أن كل من محافظ الإسكندرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وفرا كل الدعم للحفاظ على هذا الأثر النادر والفريد.وأوضحت أن المدفع يرجع إلى عام ١٨٤٠ ميلاديًا "عصر أسرة محمد علي" وما بعده ويعد آخر ما تبقى من طابية "الاطة" والتي شارك في معركة ١١ يونيو ١٨٨٢ في صد العدوان الإنجليزي على مدينة الإسكندرية وتم نقله إلى قلعة قايتباى بالإسكندرية.ولفتت إلى أن هذا المدفع الأثري والتاريخي ينتمي إلى نوعية " الأرم سترونج" وهي أحد التجهيزات التي اعتمد عليها محمد علي باشا في تأسيس الطوابي لصد هجمات العدو، وكان يتواجد في منطقة مجاورة للأنفوشي بغرب الإسكندرية.وأكدت القيمة الأثرية والتاريخية للمدفع، مشيرة إلي أنه سيخضع إلي عمليات الترميم ويعرض إلي الجمهور.