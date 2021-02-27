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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الباكستاني: رغبتنا في السلام بالمنطقة ليست ضعفا منا

السبت 27/فبراير/2021 - 06:45 م
عارف علوي
عارف علوي
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قال الرئيس الباكستاني عارف علوي إن "رغبة باكستان في السلام بالمنطقة ليست بسبب ضعفها"، مؤكدا قدرة بلاده التامة على الدفاع عن سيادتها.

وأضاف الرئيس الباكستاني - بحسب ما أوردته صحيفة (دون) الباكستانية - أن "باكستان تؤمن بالتعايش السلمي، لكنها سترد بقوة وبشكل مناسب على أي عدوان من قبل الأعداء".

ومن جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني بابر افتخار أن "يوم 27 فبراير عام 2019 شهادة على عزم القوات المسلحة على دعم الشعب الباكستاني على الدفاع عن الوطن ضد كل التهديدات"، مضيفا أن "نؤيد السلام ولكن عند مواجهة التحدي يجب الرد بكل قوة".

يذكر أن القوات الجوية الباكستانية أفادت في 27 فبراير 2019 بأنها أسقطت طائرتين مقاتلتين هنديتين أثناء اختراقهما المجال الجوي الباكستاني.

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