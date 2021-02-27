2584 إجمالى إصابات كورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 2584 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 386 ألفا و496 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم- أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4675 حالة.وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 2447 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 346 ألفا و287 حالة.