198 إصابة جديدة بكورونا فى ويلز البريطانية

أعلنت وكالة الصحة العامة في ويلز البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 203 آلاف و378 حالة.وقالت الوكالة- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- إنه تم تسجيل ١٦ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٥٣١٦ حالة.