رئيس الرئاسي الليبي يبحث مع عمداء بلديات الجنوب سبل تعزيز الأمن

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد الدكتور محمد المنفي وعضوا المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني مع عمداء بلديات الجنوب الليبي، سبل تعزيز الأمن الوطني هناك.وذكرت بوابة الوسط الليبية أن ذلك جاء خلال زيارة المنفي واللافي والكوني، اليوم السبت، إلى مدينة سبها في إطار تواصلهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبلديات.وناقشوا جميعا عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات الأساسية، وفرض سلطة القانون، وتفعيل الاتفاقات الأمنية بما يعزز الأمن الوطني، مؤكدين حرص أهالي الجنوب على قيام الدولة المدنية.كما زار رئيس المجلس الرئاسي ونائباه جامعة سبها، واجتمعوا مع رئيسها وأعضاء هيئة التدريس، وذلك ضمن جولتهم في الجنوب.ومنذ انتخابهم من ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أوائل فبراير الجاري، لم تتوقف حركات واتصالات المسؤولين في السلطة الانتقالية الجديدة من أجل بحث عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الحكومة الجديدة، وكذلك متابعة خارطة الطريق والأزمات الكبرى، ومنها الوضع العسكري، ومشاكل المواطنين.