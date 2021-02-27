شفاء 1064 من الإصابة بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم السبت، شفاء 1064 حالة مصابة بفیروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین في البلاد إلى 178 ألفا و197 حالة.وذكرت الوزارة- في بیان نقلته وكالة الأنباء الكویتیة- أنه ثبت تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، لافتة إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.8%.