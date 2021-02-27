«أشاد بإنجازات مصر».. سفير الإمارات يصل القاهرة لتولي مهامه رسميا

وصل الدكتور حمد سعيد الشامسي السفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة، المندوب الدائم لدولة الإمارات في جامعة الدول العربية، اليوم السبت، إلى مصر لتولي مهامه رسميا.وأوضحت السفارة الإماراتية في بيانها أنه كان في استقبال الشامسي بمطار القاهرة الدولي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم السفير نبيل حبشي ونائب رئيس البعثة وأعضاء السفارة الإماراتية.وأشارت السفارة إلى أن الشامسي سبق وأن أكد أن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية تقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك، مشددا على أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أسس لنهجٍ ثابتٍ وعلاقة متجذرة مع مصر على أساس الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.وأكد السفير الجديد أن العلاقة بين البلدين تطورت بمرور الزمن بفضل القيادة الإماراتية الرشيدة لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط الدوحة بالدول الأخرى مستندة إلى إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية.كما أشاد السفير بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث باتت تحقق إنجازات تستوجب التوقف عندها لما تضمنته من مبادرات ومشاريع عملاقة تتميز بالديمومة والإنتاجية. كما شهدت سباقًا محمومًا بين التطور والتنمية وفق رؤية ثاقبة وواضحة تقوم على مواجهة التحديات الاقتصادية والمتغيرات المستمرة وتحقيق التنمية المستدامة وصولًا الى مناطق الأرياف.ونوه الشامسي بالدور الريادي للقاهرة والذي يشكل ركنًا أساسيًا من أركان الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وركيزة مهمة من ركائز الأمن العربي.وتطرق السفير الإماراتي إلى مكانة مصر الأيقونية في دعم السلام ونشر معاني التسامح والاعتدال والخطاب الديني الوسطي الذي يجنب المنطقة أفكار التطرف والارهاب بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين.كما أكد الشامسي أن الإمارات أضحت مصدر إلهام لجميع العرب بعد وصول مسبار الأمل لمداره تزامنًا مع الذكرى الخمسين لتأسيس إتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء الاستعداد للخمسين عام القادمة وصولا لمئوية الإمارات 2071.