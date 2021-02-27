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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة جنوب سيناء: 24 ألف طفل تستهدفهم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

السبت 27/فبراير/2021 - 06:22 م
حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
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قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 24 ألفا و26 طفلًا بمدن المحافظة من خلال 120 فريقًا طبيًا ثابتًا ومتحركًا مُدرّبين ومجهزين بكل التجهيزات لتطعيم الأطفال المصريين وغير المصرين المتواجدين على أرض الفيروز من سن يوم وحتى 5 سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل صحة جنوب سيناء بمشرفي المديرية لشئون الطب الوقائي، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وفقًا لخطة وتجهيزات المديرية الموضوعة سلفًا.

وشدد رخا، في بيان السبت، على ضرورة العمل بروح الفريق والالتزام بمواعيد جلسات التطعيم ومتابعة تطعيمات الأطفال المقيدين وغير المقيدين لتحقيق المستهدف علي أرض المحافظة خلال الفترة المقررة، لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل.

حضر الاجتماع مدير الطب الوقائي ووكيل المديرية الدكتور أحمد حسانين، ومدير الرعاية الأساسية الدكتورة أماني الدمرداش، ومدير إدارة المستشفيات الدكتور هاني العزبي، ومدير مراقبة الأغذية الدكتور أيمن الشناوي، ومدير المكتب الفني الدكتور محمد عبدالحي، ومشرفي الحملة لشئون الطب الوقائي.

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