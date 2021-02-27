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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعلن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا الاثنين

السبت 27/فبراير/2021 - 06:04 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى العراق بعد غد الإثنين.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت- "أنه بعد تشكيل تحالف كاف وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية طلبنا من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الموافقة على دخول العراق إلى هذا الاتحاد الذي يضم حوالي 190 دولة لغرض الحصول على اللقاح وضمان التوزيع العادل بين الدول".

وتابعت أنه وبعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على انضمام العراق للاتحاد، فقد تم توقيع الاتفاقية في الشهر التاسع من العام الماضي لتزويد العراق بكمية تكفي 20% من السكان استنادا إلى الآلية المقرة في المرفق لكل الدول المشاركة فيه، بواقع 16 مليون جرعة من اللقاح وتم دفع مبلغ 169 مليونا و736 ألفا و840 دولارا عن قيمة هذه الكمية، وبعد إقرار منظمة الصحة العالمية للقاح شركة أسترازنيكا-أكسفورد قبل عشرة أيام فقط وهو اللقاح الوحيد المعتمد من قبل مرفق كوفاكس لحد الآن فقد تم إعلام وزارة الصحة العراقية بانطلاق توزيع اللقاح لكافة الدول وتتولى منظمة اليونسيف التابعة إلى الأمم المتحدة نقل اللقاح وتوزيعه وبمبالغ موحدة لكل الدول المشتركة في التحالف.

وأشارت إلى أنها بادرت كذلك إلى التواصل مع شركة فايزر -بايوتنيك بعد إقرار لقاح فايزر في المملكة المتحدة للتفاوض وإبرام اتفاقية معها وتم توقيع الاتفاقية لتجهيز العراق بكمية مليون ونصف جرعة على ثلاث دفعات، وعقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي الشركة لمناقشة القضايا اللوجستية حول خزن ونقل اللقاح وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك والتحضير إلى مرحلة نقل وتوزيع اللقاحات: "لكننا تفاجأنا برسالة من شركة فايزر تشترط تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح إلى العراق مما أدى إلى تأخر وصول لقاح فايزر علما أن بقية الشركات العالمية المصنعة للقاحات أكتفت بوثيقة موقعة بين الطرفين تحميهم من المساءلة والتعويضات".

ولفتت إلى أن جهود الوزارة أثمرت بالتواصل مع الدول الصديقة في الحصول على منحة من الحكومة الصينية لتأمين دفعة أولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية وسوف تصل إلى العراق يوم الاثنين المقبل، تليها دفعات أخرى بعد الاتفاق مع شركة سينوفارم لشراء كميات أخرى من اللقاح.

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