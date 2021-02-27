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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

آثار الهرم تستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية

السبت 27/فبراير/2021 - 06:02 م
آثار الهرم تستقبل
آثار الهرم تستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية
رامى حسين ومها صلاح
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استقبلت اليوم منطقة آثار الهرم، «جاري أندرسون» نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحرمه وأعضاء فريق الهند والتشيك للرماية المشاركين بمنافسات البطولة، بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وأوضح أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، أن الزيارة شملت هرم خوفو ومنطقة تمثال أبو الهول، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة الأهرامات أحد أهم المعالم الأثرية بالعالم.

يشار إلى أن مصر شاركت مؤخرا في تنظيم كأس العالم لكرة اليد ولقي التنظيم استحسان كافة الدول المشاركة.

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