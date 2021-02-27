آثار الهرم تستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية

استقبلت اليوم منطقة آثار الهرم، «جاري أندرسون» نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحرمه وأعضاء فريق الهند والتشيك للرماية المشاركين بمنافسات البطولة، بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.وأوضح أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، أن الزيارة شملت هرم خوفو ومنطقة تمثال أبو الهول، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة الأهرامات أحد أهم المعالم الأثرية بالعالم.يشار إلى أن مصر شاركت مؤخرا في تنظيم كأس العالم لكرة اليد ولقي التنظيم استحسان كافة الدول المشاركة.