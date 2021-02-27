إقالة سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة

أوردت وسائل إعلامية، اليوم السبت، أن سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة جرى إقالته على خلفية حثه الأمم المتحدة على استخدام أي وسيلة ضرورية ضد الانقلاب العسكري.ونقلت القناة عن مصادر رسمية في ميانمار- لم تسمها- إن "السفير كياو مو تون خان البلد وتحدث باسم منظمة غير رسمية لا تمثل البلاد وأساء استخدام مسئولياته".يذكر أن مو تون أبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه كان يتحدث نيابة عن الحكومة المدنية المخلوعة للزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.ويتصاعد التوتر في ميانمار على خلفية تواصل المظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري، والمطالبة بالإفراج عن الزعماء المدنيين المعتقلين.واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار- أوائل الشهر الجاري- بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها الرابطة الوطنية للديمقراطية.