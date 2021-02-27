إقامة صلاة التراويح في 600 مسجد بشمال سيناء خلال رمضان

أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء اليوم، أن المديرية خصصت 600 مسجد موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.وأضاف «إبراهيم» في تصريح له اليوم، أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في المساجد خلال أداء صلاة التراويح، مع مراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية والتطهير اليومي للمساجد، وفق الضوابط الاحترازية المتبعة بالمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة حاليًا.وأشار المدير العام إلى منع إقامة موائد إفطار أو الاعتكاف فى المساجد مع استمرار عدم السماح بفتح دورات المياه أو دور المناسبات بمختلف المساجد على مستوى المحافظة.وأضاف أنه لا حرج على الإطلاق على من يصلى التراويح فى بيته، بل إن ذلك يستحب فى مثل هذه الظروف التي نحن فيها حاليًا، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع بمكان واحد.