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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها

السبت 27/فبراير/2021 - 06:32 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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طالبت سوريا، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضي السورية ومنع تكرارها.

وذكرت وزارة الخارجية السورية - في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بعد قصف أمريكي لمواقع في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية المشتركة أول أمس - "أن هذا العدوان السافر يعد حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات القوات الأمريكية المتكررة تحت ذرائع واهية أو مبررات مخجلة".

وشددت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السورية - على أن "هذا العدوان يتناقض مع الدور المفترض بالولايات المتحدة الأمريكية بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن المعني بصون السلم والأمن الدوليين".

ولفتت إلى أن "هذا العدوان سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة كما أنه يشكل مؤشرًا سلبيًا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحفاظ على وحدة أرض وسيادة واستقلال سوريا".

وطالبت الوزارة مجددًا مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف عضو دائم فيه عن الاستمرار بعدوانه وجرائمه بحق دولة ذات سيادة وعضو مؤسس للأمم المتحدة، ومنع تكرار هذه السياسات العدوانية التي لن تؤدي إلا لنشر الفوضى وتدمير البنى التحتية السورية وزيادة التوتر في المنطقة والعالم.

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