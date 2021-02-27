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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قُبلة وداع» تكشف واقعة مثيرة بمشرحة مستشفى في طنطا

السبت 27/فبراير/2021 - 05:57 م
مستشفى في طنطا
مستشفى في طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهد مستشفى حكومي بمدينة طنطا واقعة تبديل جثمانين داخل مشرحة المستشفى، وسط حالة من السخط والغضب بين الجميع.

كانت البداية عندما توجه أهالي المتوفى (خالد.ع) ألى أحد المستشفيات الحكومية بطنطا لاستلام جثة والدهم وقاموا بنقله إلى قرية كفر عصام التابعة لمركز طنطا وأثناء قيام ذويه بتقبيله قبلة الوداع فوجئوا بأن الجثة ليس لوالدهم، فتوجهوا مرة أخرى للمستشفى وتم تبديل الجثة قبل استلام أهله الجثة الثانية.

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