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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: احتياطي الزيوت يكفي 3.7 شهر والأرز لمدة عام

السبت 27/فبراير/2021 - 05:56 م
الزيوت
الزيوت
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن احتياطي الزيوت يكفي ٣.٧ شهر ولن يرفع من السعر على البطاقات التموينية، كما أن احتياطي الأرز يكفي لمدة عام كامل واحتياطي السكر فقد اقتربنا من الاكتفاء الذاتي.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم قبول كافة طلبات ضم الزوجة المحرومة من التموين إلى بطاقة الزوجة، وأن الفترة المقبلة ستشهد توسع في معارض وشوادر «أهلا رمضان» بكافة المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الاستعانة بأفرع من «جمعيتي» المزودة بثلاجات حفظ اللحوم، فضلا عن كافة منافذ السلاسل التجارية، بمعدل تخفيض 15% إلى 20%، فسيتم إبرام اتفاق مع بعض السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية واختيار سعر موحد بأقل سعر.

أما بالنسبة اللحوم الحية فهناك عقود تغطى عامين قادمين، مشيدا بالتعاون بين الشركة القابضة والسودان بالحفاظ على سعر اللحوم الحية بسعر 85 جنيها منذ 3 سنوات، أما المجمدة البرازيلى على 65 جنيها، أما الدواجن انخفض سعرها من 36 جنيها إلى 30 جنيها.
وزير التموين: احتياطي الزيوت يكفي 3.7 شهر والأرز لمدة عام
وزير التموين: احتياطي الزيوت يكفي 3.7 شهر والأرز لمدة عام
وزير التموين: احتياطي الزيوت يكفي 3.7 شهر والأرز لمدة عام
وزير التموين: احتياطي الزيوت يكفي 3.7 شهر والأرز لمدة عام

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