باكستان تؤكد سعيها لحل القضايا العالقة مع الهند عبر الحوار

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، أن باكستان وقفت دائمًا مع السلام والعدل وتسعى لحل جميع القضايا العالقة مع الهند من خلال الحوار.وهنأ خان الشعب والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية لرد فعل البلاد على الضربات العسكرية غير المشروعة ضد باكستان يوم 27 فبراير لعام 2019، حينما أحبطت القوات المسلحة عدوانًا هنديًا وأسقطت مقاتلتين هنديتين أثناء اختراقهما المجال الجوي الباكستاني، بحسب ما أوردته صحيفة "دون" الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني.وأضاف خان أن باكستان أظهرت للعالم السلوك المسئول من خلال إعادة الطيار الهندي الأسير.ورحب رئيس الوزراء الباكستاني باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند على طول خط السيطرة، قائلا إن مسئولية خلق بيئة مواتية لمزيد من التقدم تقع على عاتق الهند.وشدد خان على أن الهند يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لتلبية المطلب الطويل الأمد للشعب الكشميري وحقه في تقرير المصير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.