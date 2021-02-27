رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أصبحت مثل المرتبة».. كيف تعيش بطلة تيتانيك في «إغلاق كورونا»؟

السبت 27/فبراير/2021 - 05:41 م
كيت وينسلت
كيت وينسلت
سارة الشلقاني
طباعة
ظهرت الممثلة العالمية كيت وينسلت، في إحدى البرامج التلفزيونية، للحديث عن أخر أعمالها الفنية، في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتحدث وينسلت، التي اشتهرت بعدة أدوار في أعمالها أبرزهم شخصية «روز» في فيلم تيتانيك، عن حياتها في ظل الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وكيف أثر ذلك على نمط حياتها.

وأوضحت وينسلت، خلال لقائها في برنامج «جراهم نورتون شو» البريطاني الساخر، أنها اكتسب وزن زائدًا للغاية، مضيفة: «أصبحت الآن ضخمة للغاية بعد الأكل المستمر للخبز المخمر خلال فترة الإغلاق المستمر بسبب كورونا».

وسخرت وينسلت، 45 عاما، من وزنها الزائد خلال الإغلاق بسبب كوفيد-19، متابعة: «أصبحت مثل المرتبة الممتلئة بسبب تحضيري للخبز والمعجنات، هذا هو تحديدا ما أشعر به، وسأصف نفسي بذلك بداية من الآن».

وقالت مازحة: «في أحد الأيام كنت أجيب على بعض الأسئلة عبر البريد الإلكتروني الخاص بي، وبدلًا من كتابة (ممثلة فيلم) تم التصحيح تلقائيًا إلى (مرتبة ممتلئة)"، خلال مشاركتها في البرنامج الكوميدي عبر تطبيق «زووم».

وعند سؤالها عما إذا كانت الملاحظات على وزنها الزائد يترك لديها أي تأثير سلبي، أجابت كيت: «لقد أضر بثقتي بنفسي في البداية بالطبع، ولم أرغب في الذهاب إلى هوليوود من أجل التمثيل لأنني كنت أقول لنفسي دائما (يا إلهي، إذا كان هذا ما يقولونه لي في إنجلترا، فماذا سيحدث عندما أصل إلى هناك؟!)».

وكشفت وينسلت، خلال حديثها إلى صحيفة «الجارديان» البريطانية، خلال الشهر الماضي، أنها تعرضت للتنمر كثيرًا بسبب وزنها الزائد خلال فترة شبابها، وحتى بعد أدائها لشخصية روز في فيلم تيتانيك، مع الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، وأنه كان هناك تعليقات على وزنها في الفيلم.

موضوعات متعلقة

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
المزيد

الثقافة

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

مريم عبد الحكيم: «وما أبرئ نفسي» تتناول الألم النفسي

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل