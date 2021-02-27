«أصبحت مثل المرتبة».. كيف تعيش بطلة تيتانيك في «إغلاق كورونا»؟

ظهرت الممثلة العالمية كيت وينسلت، في إحدى البرامج التلفزيونية، للحديث عن أخر أعمالها الفنية، في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».وتحدث وينسلت، التي اشتهرت بعدة أدوار في أعمالها أبرزهم شخصية «روز» في فيلم تيتانيك، عن حياتها في ظل الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وكيف أثر ذلك على نمط حياتها.وأوضحت وينسلت، خلال لقائها في برنامج «جراهم نورتون شو» البريطاني الساخر، أنها اكتسب وزن زائدًا للغاية، مضيفة: «أصبحت الآن ضخمة للغاية بعد الأكل المستمر للخبز المخمر خلال فترة الإغلاق المستمر بسبب كورونا».وسخرت وينسلت، 45 عاما، من وزنها الزائد خلال الإغلاق بسبب كوفيد-19، متابعة: «أصبحت مثل المرتبة الممتلئة بسبب تحضيري للخبز والمعجنات، هذا هو تحديدا ما أشعر به، وسأصف نفسي بذلك بداية من الآن».وقالت مازحة: «في أحد الأيام كنت أجيب على بعض الأسئلة عبر البريد الإلكتروني الخاص بي، وبدلًا من كتابة (ممثلة فيلم) تم التصحيح تلقائيًا إلى (مرتبة ممتلئة)"، خلال مشاركتها في البرنامج الكوميدي عبر تطبيق «زووم».وعند سؤالها عما إذا كانت الملاحظات على وزنها الزائد يترك لديها أي تأثير سلبي، أجابت كيت: «لقد أضر بثقتي بنفسي في البداية بالطبع، ولم أرغب في الذهاب إلى هوليوود من أجل التمثيل لأنني كنت أقول لنفسي دائما (يا إلهي، إذا كان هذا ما يقولونه لي في إنجلترا، فماذا سيحدث عندما أصل إلى هناك؟!)».وكشفت وينسلت، خلال حديثها إلى صحيفة «الجارديان» البريطانية، خلال الشهر الماضي، أنها تعرضت للتنمر كثيرًا بسبب وزنها الزائد خلال فترة شبابها، وحتى بعد أدائها لشخصية روز في فيلم تيتانيك، مع الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، وأنه كان هناك تعليقات على وزنها في الفيلم.