بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بقنا

أصيب 3 أشخاص جراء تصام سيارة ميكروباص وجرار زراعي بطريق الأربعين بالقرب من أبوتشت، شمالي محافظة قنا، حيث تم نقل المصابين لمستشفى بهجورة التكاملي بمركز نجع حمادي.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي بطريق الأربعين بالقرب من مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.أسفر الحادث عن إصابة ماهر عبدالله هاشم، 50 عامًا، ونجله أحمد، 10 سنوات، مقيمان بقرية أولاد نجم بنجع حمادي، وأحمد رشدي حافظ، 48 عامًا، مقيم فى الشقيفي أبوتشت.فيما تم نقل المصابين لمستشفى نجع حمادي العام ومقره مستشفى بهجورة التكاملي بعدما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.