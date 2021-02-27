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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«خفيف الدم ورابر موهوب».. مواهب الأمير هاري بعد ظهوره الأول

السبت 27/فبراير/2021 - 05:40 م
الأمير هاري
الأمير هاري
إسلام جمال
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عرض الممثل الشهير ومقدم البرامج جيمس كوردن، الحلقة التى كان ينتظرها الجميع (حلقة الأمير هارى) حيث يعتبر الظهور الأول للأمير وميجان زوجته، بعد الأزمة الأخيرة فى القصر الملكى.

وتعتبر إطلالتهما في برنامج «Late Late Show» الظهور الأوّل لهما على التلفزيون للتحدث عن حياتهما الشخصية بعد قرار الابتعاد عن القصر الملكى.

وأظهرت الحلقة الكثير من المواهب للأمير هارى حيث أشاد الكثيرين بطبيعتة ورقية فى الحديث.

«رابر موهوب»
خلال المقابلة تجول كوردن مع الامير هارى، وأظهر موهبتة فى "الراب" عندما تبادل الغناء بطريقة الراب مع كوردن، مؤكدًا أنة يحب "الراب" بشكل كبير.

«دمه خفيف»
ظهر خلال الحلقة التى تربعت على عرش التريند، بخفة دم ملحوظة من خلال مداعبتة لكوردن، أو إلقاء النكات، بالإضافة الى إبتسامتة التى لم تفارقة طوال المقابلة.

وفى خلال المقابلة، دخل أحد الحمامات بأحد المنازل، الذى تفاجا اصحابة بأنة الامير هارى، وبعدها قام جيمس بالإتصال على ميجان لإخبارها بذلك.

«عاشق للمغامرات»
أظهر رشاقتة وليقاتة البدنية خلال المقابلة، والتى تضمنت فقرة للعب والجرى وتسلق الحواجز مع مقدم البرنامج جيمس كوردن.

وكان الضحك السمة الأغلب على الحلقة، التى شوهدت اكثر من 6 ملاين ونصف بعد يوم واحد فقط من عرضها على اليوتيوب.

ومن المقرر الشهر المقبل، سيحل الأمير هاري وميجان في حلقة خاصة مدتها 90 دقيقة على قناة CBS مع أوبرا وينفري، يتحدثان أكثر عن حياتهما الخاصة وآمالهما في المستقبل.

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