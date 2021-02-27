الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جابريل



في 27 فبراير 1862 شهود واقعة وفاته قالوا: إنه جلس في سريره بعد أن كان راقدًا لا يقوى على النهوض، وكان ينظر إلى نور أشرق في غرفته وارتسم بشكل كيان، لم يميز الإخوة هيئة ذلك الكيان النوراني، لكنه كان السيدة العذراء على الأرجح، وتم تطويب الأخ جابريل لسيدة الآلام عن يد البابا بيوس العاشر عام 1908.

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس القديس جابريل لسيدة الآلام.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني: إنه ولد في اليوم الأول من مارس 1838 في مدينة أسيزي بإيطاليا، وعام 1851 مَرِضَ فرانشيسكو، لكنه تمسَّك بالأمل بأنه إن كُتِبَ له الشفاء فسيذهب فورًا ليترهَّب، ثم نسىَ وعده، وعاود المرض جسد فرانشيسكو تأثرًا بوفاة شقيقيه، حينها قرَّر أن يقدِّم النذر الرهباني حال شفائه، وبالفعل أتمّ ذلك، فانضم فرانشيسكو لرهبنة آلام المسيح في 19 سبتمبر عام 1856.وأضاف: "عام بدأت تظهر عليه أعراض مرض السل، لأنه قرَّر أن يتوحد بآلام كل المرضى، ويدخل مدرسة الألم بشجاعة، بل إنه صلّى أن يموت ببطء كي يزداد تقدُّسًا بالألم. كان دخوله في الألم غريبًا، فبدلًا من أن تعود إليه طباعه العصبية التي عاش بها في طفولته، بدا أكثر صبرًا وابتسامًا.