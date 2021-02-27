المليشيات التركية تزرع شمالى سوريا بالمخدرات

أكدت مصادر سورية، اليوم السبت، زرع ميليشيات سورية موالية لتركيا مخدر الحشيش في ناحية راجو بريف عفرين شمالي البلاد.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والميليشيات الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، تعمل ميليشيات عدة على رأسها أحرار الشام والسلطان مراد وأحرار الشرقية والجبهة الشامية، على زراعة مخدر الحشيش، في ريف عفرين، ضمن ميدان أكبس، وخراب سلوك وسوركه التابعة جميعها لناحية راجو.وأكد المرصد السوري أن زراعة الحشيش تجري على مساحات واسعة من المناطق السابقة دون رقيب في ظل تواطؤ تركي كامل مع هذه الميليشيات.ونوه المرصد السوري بأن الميليشيات التركية عمدت إلى تحويل عفرين وريفها إلى مكان لتبيض الأموال بدعم تركي.