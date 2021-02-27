424 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم السبت، عن تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم ثلاث حالات وافدة من الخارج.ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة- القول إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 138 ألفًا و295 حالة، تعافى منهم 130 ألفًا و379 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و578 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1338 حالة بعد تسجيل أربع حالات جديدة.