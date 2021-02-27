الرئيس التونسى يعتبر تظاهرات الإخوان إفلاسًا سياسيًا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، أن ما يجري اليوم من تظاهرات تقودها حركة النهضة الإخوانية من مظاهر الإفلاس السياسي، مشددًا على أنه لا يتحرك وفق حسابات البعض بل بحسب مصالح الشعب.جاء ذلك خلال تصريحات لقيس سعيد اليوم ضمن زيارة إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان، حيث عاين الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبًا، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.وتعهد رئيس الجمهورية التونسي أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة، انطلاقًا من الثوابت نفسها التي تقوم على الصدق.وأضاف: "لن نقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس".وجدد قيس سعيد تأكيده أن لتونس من الإمكانيات الكثير، يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.ورافق رئيس الدولة خلال هذه الزيارة وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزير الصحة فوزي مهدي وآخرون.يأتي ذلك فيما خرجت حركة النهضة الإخوانية في تظاهرات اليوم لدعم موقفها بعد رفض رئيس الجمهورية تعديلات وزارية مخالفة للدستور وبها تضارب مصالح.