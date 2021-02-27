رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسى يعتبر تظاهرات الإخوان إفلاسًا سياسيًا

السبت 27/فبراير/2021 - 06:09 م
قيس سعيد
قيس سعيد
محمد عمر
طباعة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، أن ما يجري اليوم من تظاهرات تقودها حركة النهضة الإخوانية من مظاهر الإفلاس السياسي، مشددًا على أنه لا يتحرك وفق حسابات البعض بل بحسب مصالح الشعب.

جاء ذلك خلال تصريحات لقيس سعيد اليوم ضمن زيارة إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان، حيث عاين الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبًا، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وتعهد رئيس الجمهورية التونسي أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة، انطلاقًا من الثوابت نفسها التي تقوم على الصدق.

وأضاف: "لن نقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس".

وجدد قيس سعيد تأكيده أن لتونس من الإمكانيات الكثير، يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

ورافق رئيس الدولة خلال هذه الزيارة وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزير الصحة فوزي مهدي وآخرون.

يأتي ذلك فيما خرجت حركة النهضة الإخوانية في تظاهرات اليوم لدعم موقفها بعد رفض رئيس الجمهورية تعديلات وزارية مخالفة للدستور وبها تضارب مصالح.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

كشف ملابسات فيديو دهس أخ لشقيقته⁮ فى الشرقية

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

مريم عبد الحكيم: «وما أبرئ نفسي» تتناول الألم النفسي

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟