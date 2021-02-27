اليمن يدعو المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين في مأرب

دعت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، المنظمات الإنسانية الى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن مأرب تتعرض ومنذ مطلع الشهر الجاري لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها المليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية".وأضافت الوزارة: "محافظة مأرب ومنذ الانقلاب الحوثي تأوي أكثر من 2 مليون نازح فروا من بطش وظلم الميليشيات الحوثية بحثًا عن الأمان".وأشارت الوزارة إلى أنه "وفي ليلة واحدة فقط (ليلة أمس) تعرضت المدينة لـ 10 صواريخ باليستية".وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها "لصمت المنظمات الإنسانية الدولية أو لبياناتها التي لا تحدد أي مسئولية وكأن الفاعل مجهول، وهي تشاهد وتسمع ما يتعرض له ملايين المدنيين والنازحين من مخاطر نتيجة تلك الهجمات الحوثية التي لم تحترم القانون الدولي الإنساني".وعبرت الوزارة عن استغرابها من التدخلات الإنسانية "الخجولة لهذه المنظمات في مأرب والتي لم ترق إلى مستوى أدنى الاحتياجات الإنسانية".وتشهد مأرب معارك مستمرة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية منذ نحو شهر، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة في كلا الجانبين، ونزوح ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص.