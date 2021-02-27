رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يدعو المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين في مأرب

السبت 27/فبراير/2021 - 06:42 م
مأرب
مأرب
وكالات
طباعة
دعت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، المنظمات الإنسانية الى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن مأرب تتعرض ومنذ مطلع الشهر الجاري لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها المليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية".

وأضافت الوزارة: "محافظة مأرب ومنذ الانقلاب الحوثي تأوي أكثر من 2 مليون نازح فروا من بطش وظلم الميليشيات الحوثية بحثًا عن الأمان".

وأشارت الوزارة إلى أنه "وفي ليلة واحدة فقط (ليلة أمس) تعرضت المدينة لـ 10 صواريخ باليستية".

وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها "لصمت المنظمات الإنسانية الدولية أو لبياناتها التي لا تحدد أي مسئولية وكأن الفاعل مجهول، وهي تشاهد وتسمع ما يتعرض له ملايين المدنيين والنازحين من مخاطر نتيجة تلك الهجمات الحوثية التي لم تحترم القانون الدولي الإنساني".

وعبرت الوزارة عن استغرابها من التدخلات الإنسانية "الخجولة لهذه المنظمات في مأرب والتي لم ترق إلى مستوى أدنى الاحتياجات الإنسانية".

وتشهد مأرب معارك مستمرة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية منذ نحو شهر، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة في كلا الجانبين، ونزوح ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص.

موضوعات متعلقة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

«قُبلة وداع» تكشف واقعة مثيرة بمشرحة مستشفى في طنطا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
المزيد

الثقافة

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

مريم عبد الحكيم: «وما أبرئ نفسي» تتناول الألم النفسي

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل