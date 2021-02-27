جامعة الفيوم: 6865 طالبًا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ٧٠٠٦ طالب وطالبة، فيما كان عدد الحضور ٦٨٦٥، وبلغ عدد الغياب ١٥٩ منهم ٢٢ تقدموا بعذر، و١٣٧ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود ٤ طلاب قاموا بتأدية امتحاناتهم داخل لجان خاصة،.أضاف شديد أنه تم ضبط حالة غش واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها، ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا في إطار متابعة سير العملية الامتحانية، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، وذلك في الفترة الصباحية لليوم الأول السبت.