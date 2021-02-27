«التعليم»: 10%؜ من الطلاب كان لديهم مشاكل في امتحانات أولى ثانوي

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مخاوف أولياء الأمور من سقوط السيستم، قائلًا: أرجو عدم الربط بين ما حدث اليوم في امتحانات أولى ثانوي واختبارات الثانوية العامة.وقال «شوقي» خلال تصريحات له: «لا علاقة للبناء الفني أو التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة بهذه الجولة من الامتحانات، وبالتالي الربط بينهما لا يجوز ولن تدار بنفس الشبكات من الأساس».وأكد الوزير أن نسبة ١٠٪؜ من الطلاب كان لديهم مشاكل مع الشبكات اليوم في أول امتحانات الفصل الأول لأولى ثانوي.وأشار إلى أن 552 ألفًا و936 طالبًا أدوا امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبًا من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.وأضاف أن نسبة ١٠٪؜ من الطلاب في امتحان اليوم لديهم مشاكل فنية، وهو أمر غير مُرضٍ لنا، مشيرًا إلى أنه تم تنسيق الجهود مع الاتصالات لتلاشي تلك المشاكل غدًا.