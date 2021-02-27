رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: 10%؜ من الطلاب كان لديهم مشاكل في امتحانات أولى ثانوي

السبت 27/فبراير/2021 - 05:48 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مخاوف أولياء الأمور من سقوط السيستم، قائلًا: أرجو عدم الربط بين ما حدث اليوم في امتحانات أولى ثانوي واختبارات الثانوية العامة.

وقال «شوقي» خلال تصريحات له: «لا علاقة للبناء الفني أو التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة بهذه الجولة من الامتحانات، وبالتالي الربط بينهما لا يجوز ولن تدار بنفس الشبكات من الأساس».

وأكد الوزير أن نسبة ١٠٪؜ من الطلاب كان لديهم مشاكل مع الشبكات اليوم في أول امتحانات الفصل الأول لأولى ثانوي.

وأشار إلى أن 552 ألفًا و936 طالبًا أدوا امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبًا من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وأضاف أن نسبة ١٠٪؜ من الطلاب في امتحان اليوم لديهم مشاكل فنية، وهو أمر غير مُرضٍ لنا، مشيرًا إلى أنه تم تنسيق الجهود مع الاتصالات لتلاشي تلك المشاكل غدًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

مريم عبد الحكيم: «وما أبرئ نفسي» تتناول الألم النفسي

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟