«التعليم»: 10% من الطلاب كان لديهم مشاكل في امتحانات أولى ثانوي
السبت 27/فبراير/2021 - 05:48 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مخاوف أولياء الأمور من سقوط السيستم، قائلًا: أرجو عدم الربط بين ما حدث اليوم في امتحانات أولى ثانوي واختبارات الثانوية العامة.
وقال «شوقي» خلال تصريحات له: «لا علاقة للبناء الفني أو التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة بهذه الجولة من الامتحانات، وبالتالي الربط بينهما لا يجوز ولن تدار بنفس الشبكات من الأساس».
وأكد الوزير أن نسبة ١٠٪ من الطلاب كان لديهم مشاكل مع الشبكات اليوم في أول امتحانات الفصل الأول لأولى ثانوي.
وأشار إلى أن 552 ألفًا و936 طالبًا أدوا امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبًا من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.
وأضاف أن نسبة ١٠٪ من الطلاب في امتحان اليوم لديهم مشاكل فنية، وهو أمر غير مُرضٍ لنا، مشيرًا إلى أنه تم تنسيق الجهود مع الاتصالات لتلاشي تلك المشاكل غدًا.
وقال «شوقي» خلال تصريحات له: «لا علاقة للبناء الفني أو التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة بهذه الجولة من الامتحانات، وبالتالي الربط بينهما لا يجوز ولن تدار بنفس الشبكات من الأساس».
وأكد الوزير أن نسبة ١٠٪ من الطلاب كان لديهم مشاكل مع الشبكات اليوم في أول امتحانات الفصل الأول لأولى ثانوي.
وأشار إلى أن 552 ألفًا و936 طالبًا أدوا امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبًا من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.
وأضاف أن نسبة ١٠٪ من الطلاب في امتحان اليوم لديهم مشاكل فنية، وهو أمر غير مُرضٍ لنا، مشيرًا إلى أنه تم تنسيق الجهود مع الاتصالات لتلاشي تلك المشاكل غدًا.