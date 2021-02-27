جورباتشيف يدعو بوتين وبايدن للالتقاء للتباحث حول نزع السلاح

دعا آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف السبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن إلى الاجتماع للمضي قدما في ملف نزع السلاح، فيما العلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها.نقلت وكالة الأنباء الروسية انترفاكس عن جورباتشيف: "أعتقد أنه من الضروري أن يجتمع الرئيسان. بينت التجربة أنه من الضروري الاجتماع والتفاوض".وتابع: "من الواضح أن الأساس هو تجنب الحرب النووية. وبما أنه يجب تفادي هذه المشكلة، فمن المستحيل حلها من طرف واحد، لذا من الضروري الالتقاء"، معتبرًا أنه "إذا سادت الرغبة في نزع السلاح وتعزيز الأمن، فيمكن انجاز الكثير".وكان جورباتشيف الذي يبلغ من العمر 89 عامًا، قد دعا بالفعل في يناير إلى "تطبيع العلاقات" بين الولايات المتحدة وروسيا، معربا عن "قلقه البالغ".تواجه العلاقات بين موسكو وواشنطن سلسلة أزمات، من أوكرانيا إلى سوريا مرورا باتهامات في التدخل بالانتخابات والتجسس والهجمات الإلكترونية مؤخرًا.لكن القوتين خطتا، في ينايرالماضي، خطوة باتجاه تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) بين واشنطن وموسكو الموقعة في 2010 وكانت مهددة مع انتهاء مدتها.واحيا تمديد المعاهدة الآمال في تحسين الحوار بين واشنطن وموسكو بعد وصول جو بايدن إلى السلطة، على الرغم من أن كلا من القوتين نبهت إلى أنها ستكون حازمة فيما يتعلق بمصالحها الوطنية.