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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كردستان: زيارة الفاتيكان تاريخية.. ونبذل أقصى الجهود لتأمينها

السبت 27/فبراير/2021 - 06:18 م
مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
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وصف رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق، خلال الأيام القليلة المقبلة بـ "التاريخية"، مؤكدًا أنه يتم بذل قصارى الجهد للتأكد من أن الزيارة ستكون آمنة ويتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتوفير أقصى درجات الأمن خلال وجود البابا بالمنطقة.

وأعرب بارزاني- خلال لقاء أجراه مع قناة (فرانس 24) أذيع، اليوم السبت- عن أمله في أن تجلب زيارة بابا الفاتيكان الكثير من الاهتمام والتطلع إلى كسب دعم المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنها ستسلط الضوء على جهود بلاده المبذولة على مر السنين لتطبيق قيم التسامح وقبول الجماعات الدينية الأقلية التي تعيش في بلاده منذ العديد من السنوات.

وبسؤال بارزاني عما إذا كان نقص الأمن في ما يسمى بـ "المناطق المتنازع عليها" بين كردستان وبغداد السبب وراء تأجيج عودة "داعش"، أوضح بارزاني أن هناك فراغًا أمنيًا هناك بسبب قضايا "غير محلولة"، لافتًا إلى أنه تم تقديم اقتراحات للحكومة الفيدرالية العراقية وتم عقد العديد من الاجتماعات مع المسئولين لغلق تلك الفجوة من خلال إحضار القوات الشرعية والقانونية إلى تلك المناطق ومنع دخول داعش إليها، "وذلك يتطلب تعاونا أوثق بكثير مع الحلفاء".

ونوه بارزاني إلى أن التنظيم الإرهابي لا يزال يمثل تهديدًا رئيسيًا على أمن بلاده وبقية العراق والعالم، فعلى الرغم من خسارة داعش للأراضي التي استولى عليها ولجميع حلفائه وهزيمته بالمنطقة، فإنه وصف الوضع بـ "عمل غير مكتمل" لأن "داعش" ما زال موجودا ويعيد تنظيم صفوفه ويعمل على تجنيد العديد من الأشخاص وشن عمليات ضد قوات الأمن العراقية وفي بعض الأحيان ضد مدنيين.

وشدد بارزاني على أنه يجب ألا تتدهور مكافحة الإرهاب من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد أو أي مشكلة أخرى، وألا تبطئ تلك التحديات من الجهود المبذولة في محاولة احتواء تهديد الإرهاب.

وبسؤال بارزاني عما إذا كان يعتقد أن قوات الحشد الشعبي النظامية في العموم تهدد استقرار منطقة كردستان لإنها لا تخضع بالفعل للسيطرة، قال إنه ليس بإمكانه تقديم إفادة عامة بشأن تلك القوات لإنها تتضمن عناصر مختلفة، غير أنه أعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة العراقية من إخضاع الجهات تحت سيطرة النظام القانوني.

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