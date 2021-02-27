البابا تواضروس يعطي تعريفًا للصلاة في الديانة المسيحية

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال للحياة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الصلاة.وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في الحلقة: "إن الصلاة في المسيحية هي حديث حب بين الله والإنسان وفرصة محبوبة ووقت يجتمع فيه الإنسان بالحضور الإلهي".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.