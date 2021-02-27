ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل للشباب من الجنسين لتعليم فن التلي، وذلك خلال شهر مارس في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.تركز الورشة على التعريف بـ"فن التلي" أحد الفنون الفرعونية القديمة التي توارثتها الأجيال حتى عصرنا الحالي، حيث سيتم التعرف على كيفية استخدام خيوط التلي الفضية في تطريز قطع القماش المكونة من القطن، وكذلك طريقة توظيف هذه الخيوط في تزيين العبايات والإيشاربات والمفروشات وغيرها، بالإضافة إلى كيفية الحصول على مشغولات على قدر عالٍ من الدقة والحرفية.تقدم الورشة ماجدة عبد الرحيم؛ وهي متخصصة في مجال الحرف والفنون اليدوية وخاصة التراثية، حيث تمتاز أعمالها بالدقة والجمال النابع من البيئة المصرية، وقد قدمت العديد من الورش الفنية لتعليم هذا الفن، كما شاركت في كثير من المعارض.تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك الحفاظ على هذا الفن المصري الأصيل من الاندثار.تأتي الورشة لمدة 8 محاضرات، بواقع محاضرتين في الأسبوع، يومي الأحد والأربعاء، من الساعة الرابعة عصرا وحتى السادسة مساء، وتستهدف الشباب من الجنسين بداية من 18 سنة فما فوق.