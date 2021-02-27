خبراء: تفاقم التوتر بين الأطفال بسبب كورونا يهدد بأزمة مستقبلية

أعرب خبراء لصحة الأطفال العقلية في ألمانيا اليوم السبت، عن قلق متنام من تفاقم التوتر حيال جائحة فيروس كورونا المستجد بين الـ13.7 مليون طفل ومراهق في البلاد، نتيجة استمرار إغلاق المدارس والقيود الاجتماعية؛ ما يسلط الضوء على أزمة صحة عقلية مستقبلية.وكشف باحثون من جامعة المركز الطبي هامبورج-إبيندروف عن أن استطلاعًا للرأي أجرته الجامعة وجد أن واحدًا بين كل 3 أطفال يعاني من متلازمة قلق أو اكتئاب أو آلام في المعدة بسبب جائحة كورونا، حسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية، على موقعها الإلكتروني.وأضاف الباحثون أن الأطفال من عائلات المهاجرين غير الشرعيين أو العائلات الفقيرة هم الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة، موضحين أنه لا يوجد حاليًا أي دراسات طويلة المدى لكن هناك أدلة على ارتفاع حالات العلاج النفسي في المستشفيات بسبب الأزمات الحالية.جدير بالذكر أن طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الثالث عادوا إلى المدارس هذا الأسبوع، على أن يتلقوا دروسًا مخفضة في فصول تحمل أعدادًا أقل من الطلاب، فيما تخطط الحكومة الألمانية لتخفيف المزيد من القيود خلال الأسابيع القادمة.