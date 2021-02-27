رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يوافق على توفير تمويل لمشروعات الشباب

السبت 27/فبراير/2021 - 06:57 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على مقترح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر بالمحافظة لتوفير تمويل لمشروعات الشباب وتوفير مزيد من فرص العمل لهم، خاصة فى مجال الثروة الحيوانية والزراعية.

جاء ذلك مع إعلان مديرية الزراعة بمطروح عن تلقى الطلبات لمشروع الشباب بإنشاء مزارع زيتون على مساحة من 2 إلى 3 أفدنة وإمكانية تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وقال حسام صالح، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بمطروح، إن تمويل مشروعات الشباب فى مجال الثروة الحيوانية يستهدف مشروعات (تسمين عجول، جاموس حلاب، تربية الجمال، تربية الأغنام) بقيمة تمويل تبدأ من 10001 جنيه حتى مليون جنيه مصرى.

أضاف أن ذلك بسعر عائد 5% للشراء ورءوس ( الماشية والتسمين والحلاب والجمال والأغنام)، إضافة إلى توفير رأس المال العامل اللازم للتغذية والأدوية والمستلزمات الخاصة بالعلاج البيطرى، موضحًا أن المستندات الرسمية المطلوبة هى (مستخرج حديث من السجل التجارى، البطاقة الضريبية، خطاب بمعاينة من الطب البيطرى للمزرعة، صورة بطاقة الرقم القومى للعميل الضامن، عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط، موقف تأمينى وضريبي، صحيفة الحالة الجنائية للعميل، الموقف من التجنيد للذكور ".

أشار مدير جهاز تنمية المشروعات إلى أنه تم العرض على محافظ مطروح للتوجيه بدراسة ضم عرض الجهاز بتوفر تمويل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية إلى الإعلان الذى قامت به مديرية الزراعة مع إمكانية إصدار خطاب تخصيص بالأرض أو إيجار بحق الانتفاع لمدة التمويل حتى يتم إصدار المستندات الرسمية لمشروعات الشباب وتوفير الاستقرار للمشروع من خلال مدة التمويل وتيسيرًا على الراغبين فى إقامة مثل هذه المشروعات في توفير المستندات اللازمة.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

وزير التعليم عن «أزمة السيستم»: مشكلة شبكات وستنتهى غدًا

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
المزيد

الثقافة

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

مريم عبد الحكيم: «وما أبرئ نفسي» تتناول الألم النفسي

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل