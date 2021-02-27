محافظ مطروح يوافق على توفير تمويل لمشروعات الشباب

وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على مقترح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر بالمحافظة لتوفير تمويل لمشروعات الشباب وتوفير مزيد من فرص العمل لهم، خاصة فى مجال الثروة الحيوانية والزراعية.جاء ذلك مع إعلان مديرية الزراعة بمطروح عن تلقى الطلبات لمشروع الشباب بإنشاء مزارع زيتون على مساحة من 2 إلى 3 أفدنة وإمكانية تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات.وقال حسام صالح، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بمطروح، إن تمويل مشروعات الشباب فى مجال الثروة الحيوانية يستهدف مشروعات (تسمين عجول، جاموس حلاب، تربية الجمال، تربية الأغنام) بقيمة تمويل تبدأ من 10001 جنيه حتى مليون جنيه مصرى.أضاف أن ذلك بسعر عائد 5% للشراء ورءوس ( الماشية والتسمين والحلاب والجمال والأغنام)، إضافة إلى توفير رأس المال العامل اللازم للتغذية والأدوية والمستلزمات الخاصة بالعلاج البيطرى، موضحًا أن المستندات الرسمية المطلوبة هى (مستخرج حديث من السجل التجارى، البطاقة الضريبية، خطاب بمعاينة من الطب البيطرى للمزرعة، صورة بطاقة الرقم القومى للعميل الضامن، عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط، موقف تأمينى وضريبي، صحيفة الحالة الجنائية للعميل، الموقف من التجنيد للذكور ".أشار مدير جهاز تنمية المشروعات إلى أنه تم العرض على محافظ مطروح للتوجيه بدراسة ضم عرض الجهاز بتوفر تمويل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية إلى الإعلان الذى قامت به مديرية الزراعة مع إمكانية إصدار خطاب تخصيص بالأرض أو إيجار بحق الانتفاع لمدة التمويل حتى يتم إصدار المستندات الرسمية لمشروعات الشباب وتوفير الاستقرار للمشروع من خلال مدة التمويل وتيسيرًا على الراغبين فى إقامة مثل هذه المشروعات في توفير المستندات اللازمة.