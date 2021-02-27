مصرع عامل وإصابة 4 فى انقلاب سيارة بـ«الغردقة - سفاجا»
السبت 27/فبراير/2021 - 06:48 م
علي عوادطباعة
لقى عامل مصرعه وأصيب 4 عمال آخرون، السبت، في انقلاب سيارة نقل بطريق "الغردقة - سفاجا"، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة.
تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة نقل تقل عددًا من العمال بطريق "الغردقة - سفاجا "، وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 4 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت جثة المتوفي إلى مستشفى الغردقة العام، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة نقل تقل عددًا من العمال بطريق "الغردقة - سفاجا "، وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 4 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت جثة المتوفي إلى مستشفى الغردقة العام، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.