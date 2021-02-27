مصرع عامل وإصابة 4 فى انقلاب سيارة بـ«الغردقة - سفاجا»

لقى عامل مصرعه وأصيب 4 عمال آخرون، السبت، في انقلاب سيارة نقل بطريق "الغردقة - سفاجا"، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة.تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة نقل تقل عددًا من العمال بطريق "الغردقة - سفاجا "، وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 4 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت جثة المتوفي إلى مستشفى الغردقة العام، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.