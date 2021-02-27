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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بالإسكندرية (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 08:26 م
غرفة عمليات مركزية
غرفة عمليات مركزية
هبه عويضه
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أكد الدكتور محمد سعد، مدير تعليم الإسكندرية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية في مدارس المحافظة، مشددًا على ضرورة التواصل الدائم لحل أي مشكلة طارئة والاستجابة لأي مشكلة تواجه الطلاب.

ووجه سعد العاملين بتعليم الإسكندرية إلى التكاتف واتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.. مؤكدًا أن المديرية وضعت كل سبل تأمين الطلاب خلال الامتحانات.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لأداء العملية الامتحانية مع التأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان الكمامات، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية من التعقيم والتطهير والعمل على تذليل العقبات أمام المراقبين والملاحظين والطلاب.

ونوه على تعقيم اللجان قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، مؤكدًا وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان، وإجراء المسح الحراري واتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والتعاون الدائم مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، فضلًا عن توفير غرف عزل بالمدارس والتأكد من تواجد الزائرة الصحية بكل مدرسة.

في سياق متصل، أجرى مدير تعليم الإسكندرية السبت، جولة تفقدية بمدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات، ومدرسة خالد كمال عثمان الثانوية بنين ومدرسة رشدي الفنية بإدارة شرق التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢١، والتي انطلقت اليوم السبت الموافق ٢٧ من فبراير ٢٠٢١ وتنتهي الخميس الموافق ١١ من مارس المقبل.

وقام سعد بالمرور على اللجان واطمأن على الطلاب، وسير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد اللجان بمدرسة هدى شعراوي ١٨ لجنة وادى الامتحان ٢٥٥ طالبة، اما مدرسة خالد كمال عثمان بنين عدد اللجان ٢٠ لجنة وادى الامتحان ٢٨٧ طالبًا بنسبة حضور ١٠٠%، فيما ادي بمدرسة رشدي الثانوية الفنية بنات ٢٢٠ طالبة اليوم امتحان الصف الأول الثانوي الفني.

وأكد أن امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول إلكترونيًا وورقيا لمَن لم يتسلم التابلت بالمدارس الثانوية، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء بلجان مراقبة ومؤمّنة، كما وجه إلى ضرورة أن يقوم مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة بكتابة جميع التعليمات الخاصة بسير العملية الامتحانية لتوزيعها على الملاحظين، على أن يتابع مسئولو التطوير في كل مدرسة أي مشكلة طارئة للعمل على حلها فورًا.

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