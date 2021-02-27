ضبط 17 مخالفة في حملة تموينية بمطروح وسيوة

قال حسن الشيباني، مدير تموين مطروح إنه تم تنفيذ حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية في مدينتي مرسى مطروح وسيوة، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين.أوضح الشيباني أنه تم ضبط 17 مخالفة تموينية تضمنت بيع سلع بزيادة عن السعر المقرر، مخالفات مخابز، إنتاج خبز ناقص الوزن، مخالفات عدم نظافة أدوات العجن والغرف المستخدمة بالمخبز، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة ".وأكد مدير تموين مطروح أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة، للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.