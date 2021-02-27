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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

السبت 27/فبراير/2021 - 06:29 م
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
وكالات
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فيما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة السبت:

أقرّ مجلس النواب الأمريكي السبت خطة إنعاش اقتصادي ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار يدعو إليها الرئيس جو بايدن، تخصص عشرات مليارات الدولارات لتسريع عمليات التلقيح ونشر اختبارات كشف الإصابات، كما تتضمن 130 مليار دولار لمساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها رغم الوباء.

وتتضمن الخطة بندًا موضع جدل حول زيادة الحد الأدنى للأجور، وسترفع إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، أوصت لجنة خبراء بالإجماع بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح جونسون، أند جونسون في الولايات المتحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق، ويفترض صدور الضوء الأخضر النهائي عن وكالة الأدوية الأمريكية.

يخضع سكان أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا البالغ عدد سكانها 1,7 مليون نسمة، للحجر المنزلي مجددًا الأحد لسبعة أيام على أقل تقدير بعد رصد إصابات جديدة، على ما أعلنت الحكومة السبت، وذلك بعد أقل من أسبوعين على حجر استمر ثلاثة أيام.

تفرض فرنسا حيث لا يزال حظر التجول ساريًا كل مساء اعتبارًا من الساعة 18:00 (17:00 ت غ)- الحجر المنزلي في عطلة نهاية الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل في قسم من الكوت دازور على ساحل المتوسط ومنطقة دانكيرك على بحر الشمال.

كما فرضت "المراقبة المشددة" على المنطقة الباريسية ومناطق رون (وسط شرق) وبوش دو رون (جنوب شرق) وقسم من أو دو فرانس (شمال) وغراند إيست التي تواجه مخاطر موجة جديدة من الإصابات.

تفرض الجمهورية التشيكية على سكانها اعتبارًا من الأول من مارس حظرًا على التنقلات خارج مقاطعات إقامتهم، في وقت سجل البلد خلال الأسبوعين الماضيين أعلى نسبة إصابات بوباء "كوفيد-19" من أصل عدد السكان في العالم.

فرض حكام ولايات ورؤساء بلديات في البرازيل قيودًا على النشاطات والتحركات سعيًا لتفادي انهيار النظام الاستشفائي مع تسجيل فورة في الإصابات.

أرسلت تشيلي أول شحنة من الأكسجين للاستخدام الطبي مخصصة للمصابين بـ"كوفيد-19" إلى البيرو المجاورة التي ازداد طلبها على الأكسحين بنسبة 200% منذ بدء الموجة الثانية من الإصابات بـ"كوفيد-19"، على غرار ما يسجل في عدد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى.

ويطال نقص الأكسجين الطبي بصورة خاصة البرازيل التي تسجل ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم جراء فيروس كورونا، وكولومبيا والأرجنتين.

قدم رئيس أكبر صندوق تقاعد في كندا مارك ماشين (54 عامًا) استقالته بعد توجهه إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي اللقاح ضد "كوفيد-19" رغم توصيات الحكومة بتجنب السفر إلى الخارج.

وحملة التطعيم في كندا التي تأخرت بسبب مشاكل في تسلم لقاحي فايزر وموديرنا مخصصة حاليًا للمسنين ومقدمي الرعاية الصحية.

تسبب فيروس كورونا في وفاة مليونين و518 ألفًا وثمانين شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 11:00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر 113 مليونًا و374 ألفًا و410 أشخاص بالفيروس منذ ظهوره، وشُفي من بينهم ما لا يقل عن 69 مليونًا و506 آلاف ومائة شخص.

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11:00 ت غ السبت 848 ألفًا و583 وفاة (37 مليونًا و377 ألفًا و892 إصابة)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 673 ألفًا و866 وفاة (21 مليونًا و221 ألفًا و851 اصابة)، والولايات المتحدة وكندا 532 ألفًا و372 وفاة (29 مليونًا و346 ألفًا و951 إصابة).

وسجلت في آسيا 255 ألفًا و413 وفاة (16 مليونًا و79 ألفًا و68 إصابة)، والشرق الأوسط 103 آلاف و754 وفاة (خمسة ملايين و435 ألفًا و948 إصابة)، وإفريقيا 103 آلاف و143 وفاة (ثلاثة ملايين و880 ألفًا و372 إصابة)، وأوقيانيا 949 وفاة (32336 إصابة).

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