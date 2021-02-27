أحد المشاركين بمعرض «ديارنا»: أزمة كورونا لم تؤثر علينا

قالت نريمان رشدي، أحد المشاركين بمعرض "ديارنا" والمقام بمنطقة التجمع، إن المعرض فرصة ذهبية لأصحاب الحرف اليدوية في إظهار المواهب وكسب المال في وقت واحد."بصمم حلي الفضة والتطريز بالأحجار والجلد الطبيعي"، تعمل نريمان بتصميم الحلي مع إدخال اللمسات الفنية والتطريز ليعبر عن شخصية مالكها."بشارك من زمان في المعرض بقالي 8 سنوات".. أكدت نريمان، أنها تشارك بشكل سنوي في مثل هذه المعارض سواء ديارنا أو تراثنا، مضيفة بأنها أسست قاعدة لا بأس بها من الزبائن المحبين لشغل التطريز والصناعة اليدوية.وأشارت إلى أن الإقبال على منتجاتها من كل الأعمار سواء شباب أو كبار السن، مؤكدة أن منتجات الحلي تعتبر هدية قيمة وجميلة في نفس الوقت.وعن تأثر حرفتها بأزمة كورونا، قالت إن انتشار فيروس كورونا في البداية ساهم بشكل كبير في حالة الركود بالنسبة لنا، ومع الوقت بدأت في العمل وزاد الإقبال خاصة مع الانفتاح بعد الغلق الذي شاهدنا في بدايات انتشار الفيروس.