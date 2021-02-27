برلمانية تُطالب الحكومة بوضع خطط بديلة لـ«أهلًا رمضان» بسبب كورونا

طالبت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع الاحتكار من بعض التجار.وأكدت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، أنه لابد من وضع خطط بديلة لمعرض "أهلًا رمضان"، خاصة وأنه من المُقرر أن يأتي شهر رمضان الكريم في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل، وعلى أعتاب المرحلة الثالثة من متحور الفيروس.وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة التزام كل المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار إصابات كورونا، فضلًا عن ضرورة توفير مساحات خاصة لإقامة المعارض بالمحافظات ودعمها باللوجستيات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.