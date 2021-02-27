مايسة عطوة تُطالب الحكومة بدعم الرائدات الريفيات

ثمنت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن توسع تأهيل الرائدات الريفية، مُشيرة إلى أن الرائدات الريفيات يعملن بلا إمكانيات على مستوى الجمهورية.وطالبت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بإعطاء المزيد من الإمكانيات والدعم الكافى، فضلًا عن زيادة المكافآت التي يحصلن عليها لأنهن يدخلن كل بيت، بالإضافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي في مناقشة العديد من القضايا الهامة والتي تؤثر بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.وأضافت عضو مجلس النواب أنه بالرغم من الدور المهم والكبير الذي تقوم به الرائدات الريفيات، فإن هناك معاناة شديدة لهن نتيجة لتدنى المقابل المادى الذي يحصلن عليه، مطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالتأمينات الجديد.