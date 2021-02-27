الأرثوذكسية تحتفل بتذكار القديسين باسيليوس وثاؤذورس وتيموثاوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بتذكار القديسين باسيليوس وثاؤذورس وتيموثاوس.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تفاصيل واقعة استشهاد تذكار القديسين باسيليوس وثاؤذورس وتيموثاوس غير أنها كانت بمدينة الإسكندرية بمصر، على خليفة تمسكهم بالإيمان المسيحي في العصر الروماني، إلا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعتهم ضمن قائمة قديسيها، ما استدعى ذكرهم بالقداس الإلهي صباح اليوم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.