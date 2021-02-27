برلمانية تؤكد أهمية دور الرائدات الريفيات لمواجهة الزيادة السكانية

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، على أهمية دور الرائدات الريفيات نحو التوعية بخطورة الزيادة السكانية، لما تقوم بها من دور هام وقوى فى التواصل مباشرة مع الأهالى فى القرى والنجوع ومعرفة احتياجات الأسر والترشيد حول صحة المرأة وما يترتب عليها من أخطار صحية نتيجة كثرة الإنجاب.وقالت رشاد، في بيان لها، إنه لا أحد ينكر دور الرائدات الريفيات فهى أحد وسائل التوعية القوية لكونها تعتبر حديثا وجها لوجه، وهو أنجح وسائل التوعية نحو القضايا والمخاطر التى تواجه البلد، ومنها قضية الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنه يجب عودة عملهم بكثافة واختيار العناصر النسائية من أهالى القرى ذاتها، مشددة على ضرورة رفع كفاءة الوحدات الصحية في القرى والنجوع والمستشفيات وتوفير اللازم للتوعية.وأضافت عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تعد أحد الأزمات التى يعانى منها المجتمع، وتعددت أسبابها نتيجة عوامل مختلفة لذلك يجب أن يتكاتف الوزارات المعنية وإعداد حملات توعية قوية ومختلفة تستهدف المواطنين فى المناطق المختلفة للقضاء على الأزمة.