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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العنانى» يتفقد المرسى السياحى للفنادق العائمة بالأقصر

السبت 27/فبراير/2021 - 05:53 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين
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تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، أعمال تطوير المرسى السياحي لوزارة السياحة والآثار بالأقصر، بمرافقة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحمود حساني مدير مكتب الوزارة بالأقصر.

وتم الانتهاء بالكامل من أعمال المرحلة الأولى لتطوير المرسى، وجار حاليًا استكمال أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للمرسي، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لمتابعة آلية إجراءات تسلم المرسى بمرحلتيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخلال الجولة أكد الوزير أهمية تمهيد المرسى وتوفير وسائل الراحة للسائحين، وإضافة كل الإمكانات لإتاحة وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وأمتعتهم حتى مستوى رسو الفنادق العائمة.

وأوضحت الأستاذة سامية سامي الوكيل الدائم للوزارة أن أعمال تطوير المرسى تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتة إلى أن المرسى يبلغ طوله الإجمالى 1200 متر، ومجهز بالعدد المناسب من السلالم والمنازل موزعة كل ٢٠٠ متر، ويبلغ طول المرحلة الأولى 450 م وقد بدأت أعمال تطويرها في سبتمبر ٢٠٢٠، وأضافت أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 750 م وجار الانتهاء من تطويرها.

ويتوافق مشروع التطوير مع الرؤية البصرية لمحافظة الأقصر بما يتضمنه من رفع كفاءة الواجهات والأرضيات ووحدات الإضاءة وتنسيق الموقع، كما يشمل أيضًا تطوير أكشاك البازارات وواجهات المحلات الموجوده بالمرسي لتقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية بها.

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