إصابة مسعفين باختناق أثناء تعبئة أسطوانات أكسجين بالجمالية

أصيب مسعفان باختناق في مركز الجمالية بالدقهلية، جراء تسرب الأوكسجين أثناء تعبئة الأسطوانات وحالتهما العامة مستقرة.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية بوصول "عماد.م.أ"، 33 عامًا، مقيم منشأة عبد الرحمن دائرة دكرنس، ومحمود.ج.ا، 35 عامًا، من بندر السنبلاوين، في حالة إعياء شديدة إلى مستشفى الجمالية.بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أنهما مسعفان بوحدة إسعاف الجمالية وأنهما أصيبا باختناق نتيجة تسرب غاز الأوكسجين أثناء عملهما في تعبئة الاسطوانات الصغرى من الكبيرة مستخدمان منظم، وتسرب الغاز من الأوكسجين الموصل بهما، وتلقيا العلاج اللازم وحالتهما مستقرة وصرح لهما بالخروج.تحرر عن ذلك المحضر رقم 515 لسنة2021 إداري مركز شرطة الجمالية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.