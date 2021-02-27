سامية سامي: أعمال تطوير مرسى الأقصر السياحي بدأت في سبتمبر ٢٠٢٠

أوضحت سامية سامي الوكيل الدائم لوزارة السياحة، أن أعمال تطوير المرسى السياحي بالأقصر، تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتة إلى أن طوله 1200 متر، ومجهز بالعدد المناسب من السلالم والمنازل موزعة كل ٢٠٠ متر، ويبلغ طول المرحلة الاولى 450 م وقد بدأت أعمال تطويرها في سبتمبر ٢٠٢٠، وأضافت أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 750 م وجار الانتهاء من تطويرها.ويتوافق مشروع التطوير مع الرؤية البصرية لمحافظة الأقصر بما يتضمنه من رفع كفاءة الواجهات والأرضيات ووحدات الإضاءة وتنسيق الموقع، كما يشمل أيضًا تطوير أكشاك البازارات وواجهات المحلات الموجودة بالمرسى لتقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية بها، فضلًا عما تضمنته أعمال التطوير من رفع كفاءة السلالم والمنازل لتسهيل الوصول الى الفنادق العائمة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق ومتطلبات الحماية المدنية.