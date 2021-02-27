«هند» من صبي ميكانيكي لصاحبة أول تطبيق لصيانة السيارات (صور)

سيطرت عليها فكرة التحدي وسعت وراء شغفها دون الالتفات لحديث البعض، استندت على إصرارها وموهبتها في تصليح السيارات والتي تفخر بها واستطاعت اتقنها في وقت قصير.هند أحمد صاحبة الـ35 عاما فتاة سكندرية حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، 3 دبلومات في الإدارة التربوية وتدرس حاليا الماجستير في مجال الإدارة، ذلك بجانب شغفها للميكانيكا والذي يرجع الفضل فيه لوالدها والذي لديه مركز سيارات والتحقت بالعمل معه لكن دون ترك دراستها."بدأت بصبي ميكانيكا وادرجت بعد كدا".. هكذا بدأت هند حديثها والتي أكدت على كونها فخورة بعملها بالميكانيكا وأنها بدأت بالعمل في الورش الصغيرة وعدد من مراكز الصيانة، لافتة إلى أنها رحلة طويلة من التعب والشقاء حتى تمكنت من تحقيق حلمها عن طريق الصدفة.من خلال تصليح إحدى السيارات لفتاة على الطريق والتي أبدت إعجابها بطريقة عملها بمفردها، وخلال أربع سنوات مضت استطاعت تطوير نفسها من خلال الاطلاع على السوق والتجول في عدد من المحافظات ومن ذلك اكتشفت أن المهنة مقتصرة على زبائن معتادة فقط.من هنا بدأت تراودها فكرة عمل تطبيق يسهل على كافة السائقين أعمال الصيانة والميكانيكا، وخلال أزمة كورونا والتي من الممكن أن تتسبب في توقف العمل لمدة شهر أو أكثر لتعود الفكرة من جديد تراودها ولكن بوعي وفكر أكبر خاصة خلال البحث على دخل دائم لتأمين مستقبلها."وش سلندر" أول تطبيق في مصر لخدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار وفقا للموقع الجغرافي، وهو عبارة عن وسيط بين مقدم الخدمة المتمثل في المركز أو الورشة أو المغسلة وبين العميل صاحب السيارة، استطاعت هند تنفيذه خلال الأيام القليلة الماضية من خلال توجهها لإحدى شركات البرمجة وبالفعل تم طرحه.قالت هند إن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي التي تشهده مصر يحتم علينا التطوير من أنفسنا ومن أفكارنا، مُعلقة: "فكرة أني افتح مكان واقعد استنى زبون مبقتش جايبه همها خصوصا في ظل الأزمات اللي بنعشها خصوصا جائحة فيروس كورونا".في بداية الأمر وعملها في الميكانيكا واجهت الكثير من التحديات خاصة في التعامل مع الصنايعية إلا أن كان هناك زبائن تظهر إعجابها الشديد بعملها وهو ما ساعدها على التطور أيضا وتحقيق نجاحات بشكل أسرع.تأمل هند أن تتطور من التطبيق ليشمل استيراد سيارات من الخارج وتوفير كافة ما يحتاجه مالكي السيارات، مؤكدة أنها تتابع كل جديد في مجال السيارات وذلك ما يساعدها على تطوير ذاتها باستمرار.