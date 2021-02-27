خطوات التسجيل على موقع تلقي طلبات الحصول على لقاح كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن طريقة تسجيل المواطنين على موقع تلقي طلبات الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، قائلًا: إنه سيتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.وأضاف أن المواطن يختار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات (العاملين في القطاع الطبي، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).وأشار إلى أن المواطن يدخل البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، ويتم التأكد إذا كان هناك حساب (واتس آب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يتم تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.وذكر مجاهد أن الموقع يتيح للعاملين بالقطاع الطبي تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية أو خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.وأضاف أن الموقع الإلكترونييتيح في الخطوة الأخيرة من التسجيل إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر، وكذلك إدراج صور لتقارير طبية، ثم يقوم بعدها المواطن بالموافقة على ثلاثة إقرارات تشمل الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح والموافقة على البيانات التي قام بإدخالها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقي جرعتي اللقاح، وبمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارات الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن، ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك، كما يمكن للمواطنين المتابعة أو الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335.